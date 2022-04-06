Глава Еврокомиссии прибыла в Киев

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер прибыли в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Хегер написал в Facebook.

«Мы готовы обсудить наши предложения для помощи Украине с Владимиром Зеленским и председателем правительства Украины Денисом Шмыгалем», - отметил словацкий премьер.

Он добавил, что предложит варианты для транспортировки пшеницы и других зерновых культур, а также для расширения гуманитарной помощи со стороны властей Словакии.