Около 19 тысяч военных и 700 танков: Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19000 человек личного состава. Также российская армия потеряла 700 танков.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери РФ:
- личный состав - около 19 000 человек
- танки - 700 единиц
- боевые бронированные машины - 1891 единиц
- артиллерийские системы - 333 единицы
- РСЗО - 108 единиц
- средства ПВО - 55 единицы
- самолеты - 150 единиц
- вертолеты - 135 единицы
- автомобильная техника - 1361 единицы
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 76 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 112 единицы
- специальная техника - 25 единиц
- пусковые установки ОТРК - 4 единицы
«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», - говорится в сообщении.