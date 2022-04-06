Около 19 тысяч военных и 700 танков: Генштаб ВСУ рассказал о потерях РФ в Украине

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские военные потеряли около 19000 человек личного состава. Также российская армия потеряла 700 танков.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери РФ:

-  личный состав - около 19 000 человек

-  танки - 700 единиц

-  боевые бронированные машины - 1891 единиц

-  артиллерийские системы - 333 единицы

-  РСЗО - 108 единиц

- средства ПВО - 55 единицы

- самолеты - 150 единиц

-  вертолеты - 135 единицы

-  автомобильная техника - 1361 единицы

-  корабли/катера - 7 единиц

-  цистерны с ГСМ - 76 единиц

-  БПЛА оперативно-тактического уровня - 112 единицы

-  специальная техника - 25 единиц

-  пусковые установки ОТРК - 4 единицы

«Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий», - говорится в сообщении.