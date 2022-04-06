«На железнодорожный вокзал Краматорска прилетело 2 ракеты. Есть пострадавшие. Это целенаправленный удар по пассажирской инфраструктуре железной дороги и жителям города Краматорск», - цитирует Камышина УНИАН.

В результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска Донецкой области погибли 30 человек, более 100 человек получили ранения, сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

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Российские военные атаковали баллистической ракетой «Искандер» железнодорожный вокзал в Краматорске, погибли десятки человек, передает «Украинская правда» со ссылкой на начальника Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

«Кассетным «Искандером» – по железнодорожному вокзалу Краматорска ударили... Полиция и спасатели, работающие на месте, сообщают о десятках погибших и раненых людей», - говорится в заявлении Кириленко.

По словам Кириленко, во время ракетного удара на вокзале находились тысячи человек, так как идет эвакуация жителей Донбасса в более безопасные области Украины.