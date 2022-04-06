Офис Зеленского о переговорах с гарантами безопасности Украины

Украинская сторона постоянно ведет переговоры с потенциальными странами-гарантами, которые, как ожидается, возьмут на себя гарантии безопасности для Украины после завершения войны с Россией, заявил в интервью РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, официальный Киев предложил отдельную формулу, которая обсуждается с ними. Переговоры с потенциальными гарантами идут постоянно.

"Да, это один из важнейших элементов. Наличие стран-гарантов, которые берут на себя юридически закрепленные обязательства - это один из ключевых элементов системы глобальной безопасности", - отметил Подоляк.