Офис Зеленского о переговорах с гарантами безопасности Украины
Украинская сторона постоянно ведет переговоры с потенциальными странами-гарантами, которые, как ожидается, возьмут на себя гарантии безопасности для Украины после завершения войны с Россией, заявил в интервью РБК-Украина советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его словам, официальный Киев предложил отдельную формулу, которая обсуждается с ними. Переговоры с потенциальными гарантами идут постоянно.
"Да, это один из важнейших элементов. Наличие стран-гарантов, которые берут на себя юридически закрепленные обязательства - это один из ключевых элементов системы глобальной безопасности", - отметил Подоляк.
"Мы понимаем, что мир привык к определенным формулам безопасности, наработанных в концепциях ООН, ОБСЕ, НАТО и т.д. Все эти формулы в глобальных кризисных ситуациях часто оказываются недействующими. Президент Владимир Зеленский предлагает прогрессивные и ответственные формулы, когда страны точно понимают, какую ответственность необходимо взять. Все это юридически закреплено, есть механизм пошагового участия в разрешении того или иного конфликта. И понятно, что страны, которые привыкли к одним формулам, а сейчас им предлагают что-то другое, хотят это понять", - объяснил он тот факт, что некоторые страны с осторожностью комментируют возможность стать гарантом для Украины.
Подоляк также добавил, что участие других стран в гарантировании безопасности Украины - это добровольный процесс, поскольку принудительные обязанности никто не будет выполнять.