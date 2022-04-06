Руслан Алиев рассказал о деятельности «Азеригаз» в первом квартале 2022 года
В январе-марте нынешнего года ПО «Азеригаз» наказало 1022 своих сотрудников. Об этом заявил генеральный директор «Азеригаз» Руслан Алиев в ходе очередного «Дня открытых дверей».
По его словам, 624 сотрудника получили выговоры, а 302 сотрудника получили строгие выговоры с последним предупреждением. К 91 сотруднику был применен штраф в размере четверти зарплаты, 5 сотрудников были освобождены от работы.
Р.Алиев отметил, что прокладка газовых линий в регионах ведется быстрыми темпами.
«За первые 3 месяца 2022 года в Азербайджане проложено 147 километров новых газовых линий. Более 21 километра газопровода приходится на Баку и Апшеронский полуостров, а 126 километров - на регионы», - сказал гендиректор объединения.
Он также отметил, что на 1 апреля уровень газификации по стране составил 96,3%.
«В этом году планируется газификация 69 сел и 62 новых жилых массивов. В настоящее время ведутся работы на 32 населенных пунктах и 45 жилых массивах по газификации», - сказал Р.Алиев.
По словам гендиректора «Азеригаз», в первом квартале нынешнего года уровень потребления газа и уровень накопления выросли.
«Также за 3 месяца 80% абонентов (1 970 000 абонентов) не превысили низкий лимит потребления газа. За отчетный период, лимит потребления газа до 1 200 кубометров превысили всего 20%, или 487 тысяч абонентов», - сказал Руслан Алиев.
Он добавил, что в январе-марте этого года потери газа ПО «Азеригаз» составили 7,6% и подчеркнул, что по сравнению с первым кварталом прошлого года данный показатель снизился на 2,2%.