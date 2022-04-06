Руслан Алиев рассказал о деятельности «Азеригаз» в первом квартале 2022 года

В январе-марте нынешнего года ПО «Азеригаз» наказало 1022 своих сотрудников. Об этом заявил генеральный директор «Азеригаз» Руслан Алиев в ходе очередного «Дня открытых дверей».

По его словам, 624 сотрудника получили выговоры, а 302 сотрудника получили строгие выговоры с последним предупреждением. К 91 сотруднику был применен штраф в размере четверти зарплаты, 5 сотрудников были освобождены от работы.

Р.Алиев отметил, что прокладка газовых линий в регионах ведется быстрыми темпами.

«За первые 3 месяца 2022 года в Азербайджане проложено 147 километров новых газовых линий. Более 21 километра газопровода приходится на Баку и Апшеронский полуостров, а 126 километров - на регионы», - сказал гендиректор объединения.