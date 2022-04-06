Махир Мамедов о протесте Рауфа Мамедова и успехах азербайджанских шахматистов на Евро

«Наши шахматисты порадовали нас своим выступлением на Евро. Васиф Дурарбейли набрал 8 очков и поделил 3-8-е места. Абдулла Гадимбейли, Мисретдин Искендеров и Гадир Гусейнов расположились на 9-11-х позициях. Впервые по результатам чемпионата Европы сразу четверо наших шахматистов получили путевки на Кубок мира. Он пройдет в следующем году.

Наряду с этим трое представителей Азербайджана выполнили индивидуальные нормативы. Реад Самедов, одержавший в последнем туре блестящую победу, выполнил первую гроссмейстерскую норму, а Абдулла Гадимбейли – вторую. Стоит добавить, что Абдулла провел один из лучших турниров в своей карьере и долгое время шел в группе лидеров. Помимо этого, Говхар Бейдуллаева показала лучший результат среди женщин и выполнила последнюю норму гроссмейстера среди женщин».

Что касается истории с шахматистом Рауфом Мамедовым, который сначала написал, что не будет играть в турнирах ФИДЕ, «пока ее возглавляет пророссийский президент», а затем заявил, что его слова были «необдуманными», то, по словам Махира Мамедова, добавить тут особо нечего.

«Рауф все сам подробно объяснил. Могу сказать, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович ясно высказал свое мнение относительно событий в Украине, однозначно выступив как сторонник мира. Он сказал, что все его мысли рядом с мирными гражданами Украины, которые столкнулись с огромными лишениями. Российский шахматист Сергей Карякин, который позволил себе высказывания, не подобающие спортсмену, был раскритикован со стороны ФИДЕ и подвергся санкциям. Он как минимум на шесть месяцев отстранен от соревнований. Семья ФИДЕ никогда не была сторонником военных действий и желает скорейшего мира».