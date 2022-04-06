Глава «Азеригаз» о взрыве в ночном клубе

После взрыва в ночном клубе в ходе рейдов на объектах общественного питания были выявлены факты использования с баллонов с пропановым газом. Как передает haqqin.az, об этом в ходе очередной акции «Открытые двери» сообщил журналистам генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев.

Генеральный директор сказал, что также были выявлены факты незаконного проведения газовой линии с верхних этажей дома.

«Если в качестве объекта используется первый этаж или подвал жилого дома, то в связи с требованиями безопасности подача газа туда запрещена. Инцидент в ночном клубе находится в центре внимания общества. В настоящее время расследования в связи с этим взрывом продолжаются. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв баллона с пропановым газом», - отметил Р.Алиев.

Он добавил, что через эту территорию не проходит ни наземная, ни подземная газовая линия, принадлежащая ПО «Азеригаз». Никаких подключений к линии также не обнаружено.