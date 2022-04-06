Задержан напавший на Дмитрия Муратова. У нобелевского лауреата диагностирован ожог глаз

Установлена личность задержанного по подозрению в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.

Как стало известно «МК», это 37-летний Илья Марковец. Пока непонятно, обливал ли краской Муратова именно он – всего в нападении участвовали два человека. Один из них стоял «на стреме». Инцидент произошел вчера на Казанском вокзале, перед отправлением поезда Москва-Самара, где Муратов был пассажиром. Марковец - индивидуальный предприниматель, специалист в области исследований на полиграфе.

Дмитрий Муратов после нападения неизвестных прошел обследование врачей в Самаре. Диагностированы ожог глаз и конъюнктивы, роговица цела, сообщает «Новая газета».