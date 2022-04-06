В Баку судят убийцу матери троих детей

Завершено следствие по уголовному делу 29-летнего Аскера Мусаева, обвиняемого в убийстве Айши Рагимовой, матери троих детей. Haqqin.az сообщает, что материалы дела направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Уголовное дело находится в производстве судьи Сиявуша Гаджиева.

Трагический инцидент произошел вечером 10 ноября прошлого года в поселке Гюрган Пираллахинского района. Во время произошедшего на почве личных отношений спора А.Мусаев нанес своей супруге 24-летней Айше Рагимовой ножевые ранения в горло. Молодую женщину доставили в больницу, где она позже скончалась.

По словам матери убитой, Севиндж Рагимовой, в присутствии которой и произошел инцидент, супруги часто ссорились и потому в последнее время проживали раздельно. Один из детей остался с отцом, а двое других - с матерью. Женщина утверждает, что за день до убийства А.Мусаев позвонил жене и потребовал, чтобы она приехала и забрала находившегося с ним ребенка. Айша вместе с матерью отправилась в дом мужа. Взяв ребенка, мать и дочь собрались возвращаться домой. В это время мужчина подошел к ним, ударил Айшу сначала рукой, а затем нанес удары ножом в горло.

Прокуратурой Пираллахинского района возбуждено уголовное дело по статье 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) УК Азербайджана.