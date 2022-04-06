Мобильная абонентская служба Azercell в селе Агалы Зангиланского района

В апреле прошлого года, согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева о разработке концепций «Умный город» (Smart City) и «Умная деревня» (Smart Village), в селе Агалы Зангиланского района был заложен фундамент первого проекта «Умная деревня». Azercell Telecom стал первым оператором мобильной связи в Азербайджане, который успешно протестировал наименее энергоемкую сетевую инфраструктуру на основе технологии интернета вещей (IoT) в рамках этой концепции и всецело готов продолжить работы в направлении реализации проекта.

В селе Агалы, расположенном на берегу реки Хакари, Мобильная абонентская служба Azercell встретилась с абонентами компании, работающими в Зангилане и его окрестностях. В ходе встречи было осуществлено более 50 различных абонентских операций, обслужено множество абонентов, в том числе военнослужащих, медицинский персонал и сотрудников различных организаций и компаний. Следует отметить, что, традиционно все виды услуг, осуществляемых в Центрах обслуживания абонентов Azercell, включая такие операции, как приобретение нового номера, замена SIM-карты и восстановление номера, оказывались для абонентов Зангиланского района бесплатно.