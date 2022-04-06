В Баку начался суд над врачами-взяточниками

Состоялось предварительное заседание суда по уголовному делу начальника отделения Главного клинического госпиталя Вооруженных сил Вюсала Эйвазова и сотрудника этого же госпиталя Гусейна Агаева, обвиняемых в получении взяток от ветеранов, сообщает корреспондент haqqin.az.

На процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбека Аллахвердиева были уточнены анкетные данные обвиняемого. Суд назначил следующее рассмотрение на 11 апреля.

По данным следствия, начальник отделения Главного клинического госпиталя Вооруженных сил Вюсал Эйвазов при исполнении служебных обязанностей через другого сотрудника госпиталя, Гусейна Агаева, вымогал у военнослужащих денежные средства в виде взяток в обмен на установление степени увечья, полученного ими во второй карабахской войне, для выплаты единовременного пособия по социальному страхованию.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий Вюсал Эйвазов и Гусейн Агаев были задержаны в момент получения взятки. В.Эйвазов привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 311.3.2 (повторное получение должностным лицом взятки), 32.5, 311.3.2 (участие в повторном получении взятки) Уголовного кодекса Азербайджана, в отношении него решением суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.