Европа заморозила активы россиян на €30 млрд

Евросоюз уже заморозил активы российских граждан на сумму в 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты и дома, о заморозке активов перед Еврокомиссией "отчиталась половина стран ЕС". Об этом сообщил в пятницу представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе, пишет ТАСС.

"Еврокомиссия создала целевую группу по аресту и заморозке российских активов, которая сегодня проведет встречу с представителями США и Украины, - заявил он. - У нас уже есть результаты. В ЕС заморожены активы на 30 млрд евро, включая вертолеты, яхты, недвижимость".