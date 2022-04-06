Немецкий депутат подал в суд на автора статьи в РИА Новости

Статья Тимофея Сергейцева о "денацификации" Украины может быть нарушением Конвенции о предупреждении геноцида и наказании за него, считает депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Томас Хайльман, передает Deutsche Welle.

Как сообщает dpa со ссылкой на копию документа, имеющуюся в распоряжении агентства, Хайльман обратился в прокуратуру Берлина в связи с опубликованной на сайте РИА Новости статьей Тимофея Сергейцева о денацификации Украины. В гостевом комментарии призывается к насилию и произволу против людей из-за их национального происхождения, указывается в иске.

В статье под заголовком "Что Россия должна сделать с Украиной" российского политтехнолога и писателя Сергейцева, опубликованной 3 апреля, ставится под вопрос право на существование Украины и ее народа. Автор призывает к перевоспитанию поколений украинцев под российским контролем и деукраинизации.