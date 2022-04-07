Президент Германии призывает к созыву трибунала по военным преступлениям Путина и Лаврова

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призывает к созданию трибунала по расследованию военных преступлений президента России Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

"Все, кто несет ответственность за эти преступления, должны будут объясниться. Это касается и солдат. Это касается и военных командиров. И, конечно, тех, кто несет политическую ответственность", — цитирует издание Штайнмайера, который дал интервью журналу Der Spiegel.