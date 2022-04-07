Офис Зеленского: удар по Краматорску неслучаен

«Россияне восемь лет утверждали, что защищают жителей Донбасса. А сегодня ударили ракетами по вокзалу Краматорска, из которого жители Донбасса пытались эвакуироваться. А вчера повредили рельсы по ходу следования эвакуационных поездов. Поэтому трагедия в Краматорске - это не случайность». Об этом в своем Twitter написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Напомним, что сегодня по вокзалу города Краматорск в Донецкой области был нанесен удар ракетами, в результате которого погибли свыше 30 человек.