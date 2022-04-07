Азербайджан достраивает новый Лачинский коридор и создает таможенный пост наш обзор

Фархад Мамедов, автор haqqin.az

В Азербайджане ускоренными темпами продолжается строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги. Кроме того, возле села Хинзирак в Зангезуре (участок азербайджано-армянской границы, проходящий через юг Лачина – ред.) строится таможенный пост, на что особое внимание обращают армянские источники.

Почти завершен участок, проходящий через села Тех и Хинзирак в Зангезуре (ныне территория Армении - ред.). Причем месяц назад азербайджанская сторона уже установила пограничный пункт у села Хинзирак, недалеко от начала новой дороги, а рядом достраивается таможенный пункт. Об этом заявил глава общины села Тех Масис Зейналян.

Альтернативная дорога пройдет через село Корнидзор в Зангезуре, далее через населенные пункты Гайги Лачинского района, Кичик Галадере и Беюк Галадере Шушинского района и через город Шуша достигнет Ханкенди

Отметим, что в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года предусмотрены разработка маршрута и строительство альтернативной нынешнему Лачинскому коридору дороги, которая пройдет через город Лачин. Ввести ее в эксплуатацию предполагалось через три года.

Российские миротворческие силы, контролирующие Лачинский коридор, после завершения строительства должны будут уйти из Лачина, сменив дислокацию, и таким образом город вернется под контроль Азербайджана.

Какое-то время о прокладке этого пути сведений практически не было, но несколько месяцев назад стало ясно, что Азербайджан после окончания Отечественной войны, можно сказать, без промедления приступил к сооружению альтернативной дороги и ее прокладка активно продолжается. А недавно, после сообщений в армянских источниках о строительстве альтернативной дороги Лачинскому коридору, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана впервые официально проинформировало об этом общественность.

Глава агентства Салех Мамедов заявил на пресс-конференции, что строительство идет ускоренными темпами. «И армяне, и мы воспользуемся альтернативной дорогой, которая пройдет в обход Лачина. Она соединит шесть сел Лачина. Всего из 28-километрового пути уже проложено 17 км, построен новый мост через реку Хакари. Дорога будет сдана в эксплуатацию к июлю 2022 года», — сообщил он.

В ноябре 2023 года город Лачин, по которому проходит коридор, перейдет под контроль азербайджанских войск

То есть до возвращения Лачина под контроль Азербайджана осталось всего несколько месяцев. Альтернативная дорога берет начало от села Корнидзор в Зангезуре, далее пройдет через населенные пункты Гайги Лачинского района, Кичик Галадере и Беюк Галадере Шушинского района и через город Шуша достигнет Ханкенди.

Газета «Грапарак» утверждает, что строительство в основном ведется азербайджанской стороной и что вблизи сел Кичик и Беюк Галадераси оно практически уже завершается. Вместе с тем издание отмечает, что прокладку участков, проходящих непосредственно через эти села, «в целях безопасности» осуществляют армяне и русские.

Следует отметить, что Азербайджан одновременно реализовал несколько крупных проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях. Одним из них является шоссе Худаферин-Губадлы-Лачин. Протяженность этой автомобильной трассы, которая начинается от коридора Гаджигабул-Миндживан-Зангезур вблизи Худаферинского водохранилища, составит 66 километров. Одновременно продолжается строительство 17-километрового участка дороги от поселка Ханлыг до Губадлы.

Активно строится и дорога из Губадлы в Лачин

Предполагается, что шоссе Худаферин-Губадлы-Лачин будет не только дорогой местного значения, но и соединится с альтернативной Лачинскому коридору, а одно из его ответвлений пройдет через село Хинзирак в Зангезуре и протянется до Гафана. Это соответствует маршруту автомагистрали, которой планируется соединить Азербайджан с Нахчываном, что обсуждалось на прошлогоднем заседании трехсторонней комиссии под председательством вице-премьеров Азербайджана, Армении и России. Как заявил в ноябре прошлого года секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, именно такой маршрут был предложен для дороги Нахчыван — Азербайджан.

При этом он отметил, что «если Азербайджану нужна только дорога в Нахчыван, то целесообразно использовать маршрут Хиндзореск (село Хинзирак Зангезура, территория современной Армении, относится к Горусскому району - ред.) - Биченак (село Биченак Шахбузского района, — ред.). А у нас будет выход на дорогу Хиндзореск — Горадиз. Однако эти вопросы еще обсуждаются».

Таким образом, если принять во внимание детали прокладки альтернативного пути, представленные в армянских источниках, то можно сделать вывод: Азербайджан размещает свои пограничные и таможенные посты в самом начале нового Лачинского коридора. Возможно, в дальнейшем ответвление шоссе Худаферин-Губадлы-Лачин через таможенный пункт будет соединено с армянским городом Горус, а оттуда с Нахчываном. Однако все это, то есть маршрут автомагистрали, соединяющей Азербайджан и Нахчыван через Армению, еще в стадии обсуждения. Об этом, в частности, говорилось и на переговорах в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля, и стороны намерены продолжить разработку маршрута Азербайджан - Нахчыван.