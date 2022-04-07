Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:56

В Азербайджане ускоренными темпами продолжается строительство альтернативной Лачинскому коридору дороги. Кроме того, возле села Хинзирак в Зангезуре (участок азербайджано-армянской границы, проходящий через юг Лачина – ред.) строится таможенный пост, на что особое внимание обращают армянские источники. Почти завершен участок, проходящий через села Тех и Хинзирак в Зангезуре (ныне территория Армении - ред.). Причем месяц назад азербайджанская сторона уже установила пограничный пункт у села Хинзирак, недалеко от начала новой дороги, а рядом достраивается таможенный пункт. Об этом заявил глава общины села Тех Масис Зейналян.

Отметим, что в трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года предусмотрены разработка маршрута и строительство альтернативной нынешнему Лачинскому коридору дороги, которая пройдет через город Лачин. Ввести ее в эксплуатацию предполагалось через три года. Российские миротворческие силы, контролирующие Лачинский коридор, после завершения строительства должны будут уйти из Лачина, сменив дислокацию, и таким образом город вернется под контроль Азербайджана. Какое-то время о прокладке этого пути сведений практически не было, но несколько месяцев назад стало ясно, что Азербайджан после окончания Отечественной войны, можно сказать, без промедления приступил к сооружению альтернативной дороги и ее прокладка активно продолжается. А недавно, после сообщений в армянских источниках о строительстве альтернативной дороги Лачинскому коридору, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана впервые официально проинформировало об этом общественность. Глава агентства Салех Мамедов заявил на пресс-конференции, что строительство идет ускоренными темпами. «И армяне, и мы воспользуемся альтернативной дорогой, которая пройдет в обход Лачина. Она соединит шесть сел Лачина. Всего из 28-километрового пути уже проложено 17 км, построен новый мост через реку Хакари. Дорога будет сдана в эксплуатацию к июлю 2022 года», — сообщил он.

То есть до возвращения Лачина под контроль Азербайджана осталось всего несколько месяцев. Альтернативная дорога берет начало от села Корнидзор в Зангезуре, далее пройдет через населенные пункты Гайги Лачинского района, Кичик Галадере и Беюк Галадере Шушинского района и через город Шуша достигнет Ханкенди. Газета «Грапарак» утверждает, что строительство в основном ведется азербайджанской стороной и что вблизи сел Кичик и Беюк Галадераси оно практически уже завершается. Вместе с тем издание отмечает, что прокладку участков, проходящих непосредственно через эти села, «в целях безопасности» осуществляют армяне и русские. Следует отметить, что Азербайджан одновременно реализовал несколько крупных проектов дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях. Одним из них является шоссе Худаферин-Губадлы-Лачин. Протяженность этой автомобильной трассы, которая начинается от коридора Гаджигабул-Миндживан-Зангезур вблизи Худаферинского водохранилища, составит 66 километров. Одновременно продолжается строительство 17-километрового участка дороги от поселка Ханлыг до Губадлы.