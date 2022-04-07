Германия будет платить за российский газ только в евро и долларах

Берлин ожидает дальнейших деталей от России по вопросу оплаты газа, позиция Германии остается неизменной, оплата будет проводиться в евро и долларах, заявила представитель министерства экономики ФРГ Анника Айнхорн на брифинге.

«Мы ждем этого непременно (пояснения со стороны России). Россия предложила эту схему. Мы посмотрим, что из этого выйдет. Актуальная ситуация в том, что мы платим дальше в евро. Этого хотим как мы, так и предприятия», - цитирует Айнхорн РИА Новости.

По словам Айнхорн, «изменений в ситуации нет» и в данный момент страны G7, германское правительство и компании-потребители придерживаются мнения, что условия контрактов должны соблюдаться, а оплата производиться в предусмотренных соглашениями валютах.