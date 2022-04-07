В Кремле прокомментировали возможность вступления Грузии в НАТО

НАТО имеет агрессивный характер, и любое расширение альянса не несет безопасности и стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом пишет РИА Новости.

"Вы знаете, что мы убеждены, и мы сохраняем нашу убежденность, в агрессивном характере этого альянса. Это необоронительный альянс, и любое расширение деятельности этого альянса и его влияние не несут дополнительной безопасности и стабильности", - ответил Песков на вопрос, как Кремль относится к заявлению о том, что НАТО "расширит поддержку Украины, Грузии и Боснии и Герцеговины".