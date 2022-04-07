Евросоюз призвал усилить санкции против России за удар по Краматорску

Президент Евросовета Шарль Мишель прокомментировал удар российских войск по вокзалу в Краматорске и заявил о необходимости усиления санкций против России. Об этом он написал в Twitter.

"Ужасно видеть, как Россия наносит удар по одной из основных станций, используемых мирным населением, которое эвакуируется из региона, где Россия усиливает свои атаки. Необходимы действия: больше санкций против России и больше оружия для Украины из ЕС. Только что утвержден пятый пакет санкций ЕС", - подчеркнул Мишель.

Удар россиян по вокзалу Краматорска осудил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Я решительно осуждаю совершенное сегодня утром неизбирательное нападение России на железнодорожный вокзал в Краматорске, в результате которого погибли десятки людей и многие получили ранения. Это очередная попытка закрыть пути отхода тем, кто убегает от этой неоправданной войны, и причинить человеческие страдания", - написал Боррель в Twitter.