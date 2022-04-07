Ильхам Алиев расширил полномочия Агентства по регулированию энергетических вопросов
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в устав Агентства по регулированию энергетических вопросов.
Согласно указу, Агентству по регулированию энергетических вопросов переданы новые полномочия.
Агентство на основе информации, внесенной в реестр на основе данных инспекции и технического обслуживания, будет проводить мониторинг в порядке, установленном Кабинетом министров Азербайджанской Республики, и в случае выявления несоблюдения требований, установленных законом, давать обязательные для исполнения указания.