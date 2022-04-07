Российские олигархи из Азербайджана не попали под санкции: Вагит Алекперов, Фархад Ахмедов, Год Нисанов, Искендер Махмудов…

По данным журнала, сегодня их двадцать пять. Одиннадцать попали под санкции США, Евросоюза и Великобритании после нападения России на Украину, остальные четырнадцать – после аннексии Крыма. Общая сумма попавших под арест яхт, самолетов и других активов российских нуворишей, а также их замороженных банковских счетов исчисляется десятками миллиардов долларов.

Журнал Forbes , ежегодно составляющий рейтинг богатейших бизнесменов мира, включая ведущих российских миллиардеров, выяснил, сколько человек из их списка оказались под антироссийскими санкциями Запада.

Forbes отмечает, что сегодня о попавших под санкции олигархах России очень много говорит и пишет мировая пресса. В то же время почти ничего не говорится о тех представителях российской бизнес-элиты, которых санкции миновали. Что странно, если учесть, что речь идет о пятидесяти (!) разбогатевших во времена правления Путина российских олигархах, акционерах и генеральных директорах крупных компаний, о которых мало что известно в США и Европе.

"Почему их не затронули санкции, понять сложно, - отмечает Forbes. - Возьмем, к примеру, Вагита Алекперова, главу компании "Лукойл", на долю которой приходится два процента мировой добычи нефти. Алекперов, считающийся относительно независимой фигурой, оказался вне действия санкций, видимо, потому, что Запад считает его своеобразным "противовесом" находящемуся под санкциями боссу "Роснефти" Игорю Сечину. В то же время абсолютно непонятно, почему вне списка оказался Леонид Михельсон - бизнес-партнер путинского друга Геннадия Тимченко…"

Forbes разместил на своем сайте полный список и краткие биографии 50 российских олигархов, не попавших под санкции. В него, в частности, входят миллиардеры Искендер Махмудов, Год Нисанов, Фархад Ахмедов…