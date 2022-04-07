В России разбился истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31 упал в Ленинградской области. Экипаж катапультировался, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).
«8 апреля в Ленинградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж катапультировался. К месту происшествия направлены три вертолета Ми-8 поисково-спасательной службы. По предварительной информации, причиной аварии могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении.