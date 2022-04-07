Nar продолжает розыгрыш призов по случаю своего 15-летия

По случаю своего 15-летия Nar продолжает проводить конкурсы с розыгрышeм подарков в социальных сетях. Все абоненты Nar могут принять участие в развлекательном конкурсе, организованном мобильным оператором под девизом «Ты — герой нашей истории».

В конкурсе, который продлится до 18 апреля, у абонентов будет возможность выиграть ценные призы, такие как Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2, JBL Quantum 600, JBL Flip 5 .

Чтобы ознакомиться с правилами конкурса и воспользоваться предоставленными возможностями, следите за официальными страницами Nar в социальных сетях («Facebook» и «İnstagram»).