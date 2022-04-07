Россия предложила включить Беларусь в список гарантов безопасности Украины

Россия предложила, чтобы Беларусь была одной из стран-гарантов будущего российско-украинского договора, сейчас все вопросы, в том числе состав стран-гарантов, согласовывается, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Не хочу вдаваться в детали переговорного процесса и содержания. Хочу лишь сказать, что по просьбе украинской стороны нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус должен сопровождаться гарантиям безопасности Украины. Среди гарантов безопасности украинские соседи хотели бы видеть все прилегающие к Украине страны и еще целый ряд государств, включая постоянных членов Совбеза ООН", - цитирует Лаврова РИА Новости.

По его словам, Россия предложила, чтоб в числе стран-гарантов обязательно была бы Беларусь. "И сейчас все эти вопросы, включая полный круг стран-гарантов, согласовываются. Мы выступаем за то, чтобы Беларусь была среди них", - добавил министр.