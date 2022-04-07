И Лавров заявил о похоронах Минской группы

"Что касается деятельности, или будущего "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ, то я не знаю, какова будет дальнейшая судьба, потому что наши французские и американские партнеры так называемые по этой группе в русофобском ударе, в стремлении отменить все и вся, что касается РФ, отменили и "тройку" сопредседателей Минской группы ОБСЕ, заявив, что они не будут с нами общаться в этом формате", - сказал росийский министр в пятницу.

По словам Лаврова, "это их право: если они готовы пожертвовать интересами урегулирования в Карабахе и, в целом, в Южном Кавказе, готовы пожертвовать интересами в данном случае армянской стороны, - это их выбор", пишет Интерфакс.

"Они сейчас в числе своих приоритетов, как вы знаете, не только этот конкретный конфликт, но и все остальные конфликты и кризисы на земле делают заложниками своей русофобской политики, заставляя всех и вся прекращать взаимодействие в любых форматах только для того, чтобы доказать свою способность диктовать свою одностороннюю волю", - подчеркнул Лавров.

Глава российского МИД считает такой подход "абсолютно безответственным": "Нас он не выбьет из колеи, мы привержены полностью, как и были всегда, содействию в урегулировании карабахской ситуации, привержены выполнению всех тех договоренностей, которые достигались в трехстороннем формате между лидерами России, Армении и Азербайджана".