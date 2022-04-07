Сбербанк остановил все валютные переводы за границу

Сбербанк с 7 апреля остановил все переводы за рубеж в иностранной валюте. Запрет распространяется на переводы в отделениях банка и в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», сообщил РБК представитель кредитной организации.

По словам представителя организации, такое решение принято в связи с вступлением в силу санкционных ограничений на валютные операции с корреспондентскими счетами в иностранных банках. «Переводы, оформленные с 6 апреля, будут возвращены на счет клиента в полном объеме, вместе с комиссией. Переводы за рубеж в отделениях банка в рублях доступны для резидентов в обычном режиме без ограничений», — добавил представитель кредитной организации.

Вместе с тем осталась возможность совершать рублевые переводы по номеру телефона через мобильное приложение в страны ближнего зарубежья: Киргизию, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Беларусь, Казахстан, а также в Приднестровье.