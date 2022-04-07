Reuters: между Россией и Турцией произошел разлад из-за Bayraktar

Американское новостное издание Reuters со ссылкой на свои источники утверждает, что в правительственных кругах России и Турции случился локальный конфликт, ввиду которого представители России адресовали претензии турецким коллегам.

«Россияне расстроены и время от времени жалуются на продажи дронов. Раньше жаловались и жалуются сейчас», - заявил агентству высокопоставленный турецкий чиновник.

По его словам, Анкара уже ответила Москве на ее претензии, заявив, что продажей занимались частные компании, и эти закупки беспилотников были сделаны до войны.