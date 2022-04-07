Россияне обстреляли из «Градов» лодку на Каховском водохранилище: среди погибших ребенок

Российские военные 7 апреля обстреляли из «Градов» эвакуационную лодку на Каховском водохранилище. В ней были 14 человек, среди них трое детей, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

«Вчера утром на берегу Каховского водохранилища возле базы отдыха Рассвет в Марьянском Криворожского района россияне расстреляли лодку, которая плыла со стороны Первомайки Херсонской области для того, чтобы эвакуировать людей из оккупированной части области. Людей, которые находились в 70 метрах от берега, обстреляли реактивной системой залпового огня «Град», - говорится в сообщении.

Согласно данным Денисовой, в лодке находилось 14 человек, из них трое детей. «Женщина и двое мужчин погибли сразу, ребенок 13 лет умер чуть позже. Еще два человека пропали без вести. Остальные люди находятся в больнице, среди них дети 4 и 16 лет», - отметила она.