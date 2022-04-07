Президент Израиля анонсирует в переписке с Ильхамом Алиевым открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве

«Годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем – прекрасная возможность выразить наше удовлетворение двусторонними отношениями между нашими странами и сотрудничеством в политической, экономической, культурной и многих других областях. Это событие для меня особенно дорого, так как экс-президент Израиля, мой отец Хаим Герцог, был во главе государства, когда наши отношения возобновились». Об этом написал в своем письме, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президент Израиля Ицхак Герцог.

Герцог выразил надежду, что в эту знаменательную дату он станет свидетелем открытия посольства Азербайджана в Израиле.

«Это произойдет после открытия торгового и туристического представительства, станет естественным шагом и подтверждением тесных, стратегических связей между нашими странами. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить вас посетить Израиль для совместного участия в открытии посольства Азербайджана в следующем году», - написал президент Израиля.