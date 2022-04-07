Президент Израиля анонсирует в переписке с Ильхамом Алиевым открытие посольства Азербайджана в Тель-Авиве
«Годовщина установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем – прекрасная возможность выразить наше удовлетворение двусторонними отношениями между нашими странами и сотрудничеством в политической, экономической, культурной и многих других областях. Это событие для меня особенно дорого, так как экс-президент Израиля, мой отец Хаим Герцог, был во главе государства, когда наши отношения возобновились». Об этом написал в своем письме, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, президент Израиля Ицхак Герцог.
Герцог выразил надежду, что в эту знаменательную дату он станет свидетелем открытия посольства Азербайджана в Израиле.
«Это произойдет после открытия торгового и туристического представительства, станет естественным шагом и подтверждением тесных, стратегических связей между нашими странами. Пользуясь случаем, я хотел бы пригласить вас посетить Израиль для совместного участия в открытии посольства Азербайджана в следующем году», - написал президент Израиля.
В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что отношения с Израилем основаны на исторически сложившихся между нашими народами традициях тесной дружбы и взаимного уважения.
«За прошедшие 30 лет наше сотрудничество в политической, экономической, военно-технической, медицинской, культурной и других сферах, представляющих взаимный интерес, развивалось по восходящей линии, еще более укрепились дружеские связи», - говорится в поздравительном послании президента Азербайджана, направленном президенту Государства Израиль Ицхаку Герцогу по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Израилем.
В послании главы азербайджанского государства говорится, что «свою лепту в укрепление наших межгосударственных отношений внесла еврейская община, веками проживающая в Азербайджане в условиях доброты, мира и гармонии, а также наши соотечественники еврейского происхождения, проживающие как в Израиле, так и других странах мира».
«Сегодня есть хорошие возможности для развития и расширения сферы сотрудничества между нашими странами. Верю, что, используя имеющиеся возможности во имя благополучия наших народов, испытывающих большую симпатию друг к другу, совместными усилиями мы сможем добиться еще большего углубления наших традиционных дружественных связей, плодотворного сотрудничества», - говорится в поздравительном письме главы азербайджанского государства.