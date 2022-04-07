Научно-исследовательский институт МЧС удостоен престижных сертификатов

В сообщении пресс-службы МЧС говорится, что деятельность института, который постоянно совершенствует свою работу и придает особое значение внедрению современных стандартов, высоко оценивается соответствующими международными институтами. В результате этого Институт охраны труда и техники безопасности был удостоен сертификатов ISO 9001 "Система менеджмента качества", ISO 14001 "Система управления охраной окружающей среды" и ISO 45001 "Система управления охраной здоровья и безопасностью труда".

Азербайджанский Научно-исследовательский институт техники безопасности и охраны труда при Государственном агентстве по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору Министерства по чрезвычайным ситуациям удостоен нескольких престижных международных сертификатов.

Отметим, что в рамках требований международного стандарта ISO 9001 "Система менеджмента качества" ставится цель повышения удовлетворенности клиентов путем эффективного применения системы менеджмента. Применение этого стандарта также поможет предприятиям и организациям, эксплуатирующим потенциально опасные объекты, а также в других отраслях промышленности достичь лидирующих позиций в этой области.

ISO 14001 "Система управления охраной окружающей среды" обеспечивает оптимальное и максимально эффективное использование природных ресурсов без ущерба для окружающей среды. Применение данного стандарта будет способствовать систематическому снижению негативного воздействия на окружающую среду, более экономному использованию энергетических и водных ресурсов. В то же время применение указанных стандартов приведет к контролируемому вторичному использованию отходов, снижению затрат предприятия за счет сокращения эксплуатационных расходов.

Внедрение стандарта ISO 45001 "Система управления охраны здоровья и безопасности труда" включает в себя меры по сокращению числа инцидентов на рабочих местах, сокращению расходов на страхование, охране здоровья и безопасности работников. Также применение данного стандарта способствует предотвращению несчастных случаев, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний во всех сферах трудовой деятельности, постоянному принятию с этой целью превентивных мер, предотвращению всех операций, угрожающих здоровью и жизни работников.