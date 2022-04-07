Многолетний архив, который на Чернобыльской атомной электростанции собирали украинцы, уничтожен российскими войсками, сообщил в Facebook председатель Общественного совета при Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Александр Сирота.

"Это все, что осталось от наших чернобыльских документов и архивов. То, что мы собирали десятилетиями", - написал он, добавив фото с остатками бумаг в мусорном баке.

В Госагентстве по зоне отчуждения отметили, что практически все офисные помещения в зданиях в зоне ЧАЭС были существенно повреждены, разбиты и полностью разворованы: "Россияне украли не только имущество госпредприятий, но и личные вещи работников на их рабочих местах. Разграблена и уничтожена в Чернобыле современная аналитическая лаборатория стоимостью 6 млн евро".

"По поводу радиационного фона общие выводы пока делать рано, должны запустить систему АСКРО (если это будет возможно, объездf датчиков пока не было), чтобы опираться на факты. Но точечные измерения показали существенные уровни для местности, в которой они проводились", - отметили в Госагентстве по управлению pоной.