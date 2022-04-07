В Украине ответили на предложение России включить Беларусь в число стран-гарантов
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил на предложение России включить Беларусь в страны-гаранты безопасности Украины.
"В переговорном процессе участвуют две стороны. Каждый имеет право на свои вопросительные позиции. Беларусь предложена только российской стороной к обсуждению. Несколько странное предложение, учитывая роль Беларуси в российской агрессии. Тем не менее у России и Беларуси союзнические отношения и именно поэтому Россия путем союзника пытается хоть какие-то дополнительные условия выставить и усилить свои позиции", - сообщил он в комментарии РБК-Украина.