Зеленский призвал ввести против России «санкционный коктейль Молотова»
Президент Украины Владимир Зеленский попросил парламент Финляднии помочь устроить для России санкционный коктейль, «который запомнится как коктейль Молотова», передает «Корреспондент».
Глава украинского государства призвал Европу остановить платежи за нефть из России, накапливая деньги на специальных счетах, к которым Россия не будет иметь доступа.
«Сколько еще времени Европа может игнорировать потребность ввести эмбарго на поставку нефти из России? Я прошу вас: задавайте этот вопрос громко перед всеми в Европейском Союзе, чтобы необходимое решение наконец-то появилось», - сказал Зеленский, добавив, что мир знает форматы, как это сделать.
Он отметил, что, если Европа не хочет физически прекратить поставки уже сейчас, нужно как первый шаг применить схему с ограничением потока денег за нефть в Россию.
«Пусть эти деньги накапливаются на специальных счетах без доступа России к ним. Пусть сначала Россия возвращает мир и отвечает за военные преступления, а уже потом забирает свои нефтедоллары и нефтеевро», - добавил президент Украины.
Он также поблагодарил Финляндию за то, что она не стала медлить и приняла историческое решение о предоставлении Украине оборонной поддержки, и призвал проявить лидерство для дальнейшего предоставления Украине оружия и введения дополнительных санкций.
«Нам нужно оружие, которое есть у ваших партнеров по ЕС. Я призываю вас давить на ваши компании, которые продолжают поддерживать Россию через свои налоги и акцизы в России», - заявил президент, добавив также, что необходимо немедленно изолировать все российские банки от мировой финансовой системы.