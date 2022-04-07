Зеленский призвал ввести против России «санкционный коктейль Молотова»

Президент Украины Владимир Зеленский попросил парламент Финляднии помочь устроить для России санкционный коктейль, «который запомнится как коктейль Молотова», передает «Корреспондент».

Глава украинского государства призвал Европу остановить платежи за нефть из России, накапливая деньги на специальных счетах, к которым Россия не будет иметь доступа.

«Сколько еще времени Европа может игнорировать потребность ввести эмбарго на поставку нефти из России? Я прошу вас: задавайте этот вопрос громко перед всеми в Европейском Союзе, чтобы необходимое решение наконец-то появилось», - сказал Зеленский, добавив, что мир знает форматы, как это сделать.

Он отметил, что, если Европа не хочет физически прекратить поставки уже сейчас, нужно как первый шаг применить схему с ограничением потока денег за нефть в Россию.