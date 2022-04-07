Ульвия Худиева, собкор 17:58

Еще не так давно на обширном пространстве вокруг Ганлыгёль («Кровавого озера») в Ясамальском районе Баку планировалось строительство нового жилого массива, парков, центров отдыха и оздоровительных учреждений. Сейчас же выясняется, что земля возле построенного MİDA жилого комплекса и авторынка, давно уже используется как, главным образом, свалка строительного мусора… О творящихся безобразиях haqqin.az сообщили читатели. По их словам, из-за мусора район стал сущим раем для сотен бездомных собак, которые сворами бродят по территории и даже нападают на прохожих. Любое даже самое слабое дуновение ветра приводит к тому, что целлофановые пакеты, бумага и картон разносятся по близлежащим жилым кварталам. Жалобы местных жителей в разные инстанции ни к чему и не привели.

Джавид Гара, глава организации «Эко-Фронт», рассказал, что лично много раз видел, как КамАзы с потушенными фарами сбрасывали здесь ночью строительный мусор. По его словам, сбрасывать мусор на этой территории можно только на платной основе. А это означает, что кто-то неплохо зарабатывает, превращая некогда ухоженную территорию в мусорную свалку. «На площадке при въезде установлен небольшой киоск с зарешеченным окошком и надписью «1 манат». Это плата, которая взимается с каждого водителя за незаконный сброс мусора. Ежедневно сюда въезжает несколько десятков грузовиков, доверху заполненных отходами строительного производства», — рассказал Джавид Гара. Однако выявить, кто именно установил этот «самопальный» киоск и кто собирает с водителей деньги, так и не удалось.

Активист также сообщил, что возле авторынка и АЗС в поселке Бадамдар по дороге к Ганлыгёль регулярно ездят мусоровозы. Достаточно приехать в этот район ночью, чтобы стать свидетелем того, что там происходит. Ганлыгёль — это реликтовое явление, совершенно уникальное место, где до недавнего времени можно было часто видеть птиц, занесенных в Красную книгу. В истории Баку это озеро занимает особое место. Есть города, которые тратят миллиарды на создание искусственных озер и строительство «голубой инфраструктуры». А в нашей стране уничтожается подаренный природой уникальный водоем. Сегодня часть этого озера уже высохла», - возмущается Джавид Гара. Вагиф Джавадов, сотрудник Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов, сообщил редакции, что в районе в разное время суток проводятся контрольные рейды, особенно в связи с информацией граждан о незаконном сбросе строительного мусора.