Кто купил и уничтожает уникальное озеро в Баку? haqqin.az бьет в колокола
Еще не так давно на обширном пространстве вокруг Ганлыгёль («Кровавого озера») в Ясамальском районе Баку планировалось строительство нового жилого массива, парков, центров отдыха и оздоровительных учреждений. Сейчас же выясняется, что земля возле построенного MİDA жилого комплекса и авторынка, давно уже используется как, главным образом, свалка строительного мусора…
О творящихся безобразиях haqqin.az сообщили читатели. По их словам, из-за мусора район стал сущим раем для сотен бездомных собак, которые сворами бродят по территории и даже нападают на прохожих. Любое даже самое слабое дуновение ветра приводит к тому, что целлофановые пакеты, бумага и картон разносятся по близлежащим жилым кварталам. Жалобы местных жителей в разные инстанции ни к чему и не привели.
Джавид Гара, глава организации «Эко-Фронт», рассказал, что лично много раз видел, как КамАзы с потушенными фарами сбрасывали здесь ночью строительный мусор.
По его словам, сбрасывать мусор на этой территории можно только на платной основе. А это означает, что кто-то неплохо зарабатывает, превращая некогда ухоженную территорию в мусорную свалку.
«На площадке при въезде установлен небольшой киоск с зарешеченным окошком и надписью «1 манат». Это плата, которая взимается с каждого водителя за незаконный сброс мусора. Ежедневно сюда въезжает несколько десятков грузовиков, доверху заполненных отходами строительного производства», — рассказал Джавид Гара.
Однако выявить, кто именно установил этот «самопальный» киоск и кто собирает с водителей деньги, так и не удалось.
Активист также сообщил, что возле авторынка и АЗС в поселке Бадамдар по дороге к Ганлыгёль регулярно ездят мусоровозы. Достаточно приехать в этот район ночью, чтобы стать свидетелем того, что там происходит.
Ганлыгёль — это реликтовое явление, совершенно уникальное место, где до недавнего времени можно было часто видеть птиц, занесенных в Красную книгу. В истории Баку это озеро занимает особое место. Есть города, которые тратят миллиарды на создание искусственных озер и строительство «голубой инфраструктуры». А в нашей стране уничтожается подаренный природой уникальный водоем. Сегодня часть этого озера уже высохла», - возмущается Джавид Гара.
Вагиф Джавадов, сотрудник Госслужбы экологической безопасности Министерства экологии и природных ресурсов, сообщил редакции, что в районе в разное время суток проводятся контрольные рейды, особенно в связи с информацией граждан о незаконном сбросе строительного мусора.
«За последние несколько месяцев были задержано 14 транспортных средств, их водители оштрафованы, - сказал Джавадов. - В то же время в Ясамальское районное управление полиции официально направлено требование принять меры после получения информации о владельцах и водителях автотранспорта, вывозящих мусор в указанный район. А в Исполнительную власть Ясамальского района и муниципалитет обратились с призывом взять территорию под контроль, очистить ее и принять меры. Вчера вечером наши сотрудники снова выезжали в район. Принимаются меры по недопущению вывоза отходов…»
Он добавил, что некоторое время назад в ходе совместного осмотра местности с заместителем главы Ясамальского района были установлены заграждения и вырыты траншеи для ограничения въезда и выезда грузовиков. Тем не менее кто-то оперативно демонтировал препятствия и засыпал канавы. В этой связи в правоохранительные органы было передано официальное обращение.
Интересно, что сама территория находится в частной собственности одного из олигархов. Однако получить информацию о ее владельцах не удалось. Такой же безуспешной оказалась наша попытка выяснить это в Исполнительной власти Ясамальского района.