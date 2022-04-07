Всемирный банк представил свои предложения по развитию цифрового здравоохранения в Азербайджане

В рамках сотрудничества между азербайджанским правительством и Группой Всемирного банка сегодня в Министерстве здравоохранения состоялась встреча с делегацией, возглавляемой руководителем Группы Программы практики в области развития человеческого потенциала ВБ по Южному Кавказу Ахметом Левентом Йенером.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что усовершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом для нашей страны. По его словам, сотрудничество со Всемирным банком в различных сферах имеет особое значение с точки зрения применения передового международного опыта. Учитывая это, Министерство здравоохранения Азербайджана заинтересовано в расширении сотрудничества со Всемирным банком в этой сфере.

Затем представители Всемирного банка представили свои предложения по развитию цифрового здравоохранения в нашей стране в рамках проекта «Оценка экосистемы цифрового здравоохранения Азербайджана: Разработка национальной стратегии информации здравоохранения Азербайджана на 2022-2026 гг.».

В ходе встречи, прошедшей в дружественной и деловой атмосфере, стороны также обсудили вопросы по реализации проекта по техническому содействию в разработке стратегии электронного здравоохранения в Азербайджане.