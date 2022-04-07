Кыргызстан заинтересовался азербайджанским вооружением
Министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев принял посла Кыргызстана в Азербайджане Кайрата Османалиева, сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства.
В ходе встречи министр и посол обменялись мнениями о возможностях экспорта продукции оборонного назначения, производимой на подведомственных предприятиях Министерства оборонной промышленности, и подчеркнули необходимость налаживания сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере и расширения связей в этом направлении.
Посол отметил, что существует большой потенциал для расширения азербайджано-кыргызских связей в военно-технической сфере и выразил уверенность в том, что эти отношения в дальнейшем будут успешно развиваться.