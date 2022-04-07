Кыргызстан заинтересовался азербайджанским вооружением

В ходе встречи министр и посол обменялись мнениями о возможностях экспорта продукции оборонного назначения, производимой на подведомственных предприятиях Министерства оборонной промышленности, и подчеркнули необходимость налаживания сотрудничества между двумя странами в военно-технической сфере и расширения связей в этом направлении.

Посол отметил, что существует большой потенциал для расширения азербайджано-кыргызских связей в военно-технической сфере и выразил уверенность в том, что эти отношения в дальнейшем будут успешно развиваться.