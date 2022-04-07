Инара Рафикгызы, судебный репортер 18:16

Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева. Суд допросил еще нескольких местных чиновников и предпринимателей, которые передавали взятки Гаджиеву лично или через его бухгалтера. Деньги взимались якобы для проведения работ по благоустройству Имишли, установки новогодней елки или строительства школ. Так, председатель Имишлинского ЖКХ Фейзи Мамедов заявил на суде, что за время пребывания в должности передал наличными начальнику финансового управления Рагиму Рагимову 10.800 манатов, пояснив, что речь идет только о части денег, выделенных на приобретение светотехнических материалов. «С 2014 года работаю в управлении освещения, - сказал на суде Мамедов. - Вначале был бухгалтером, потом стал начальником. С 2021 года являюсь главой ЖКХ. Рагим Рагимов регулярно вызывал меня к себе и требовал денег на проведение различных мероприятий. При этом обязательно уточнял, что это - поручение руководства…» В своих показаниях свидетель также сообщил, что в канун Нового года исполнительная власть не выделила ему необходимых средств. Мало того, 2.500 манатов, предусмотренных для приобретения светотехнических материалов, были потрачены на установку новогодней елки в центре Имишли.

Затем был допрошен Асиф Бадиров, который в 2015-2018 годах был начальником Имишлинского районного отдела ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». В своих показаниях он сообщил, что исполнительной власти было выделено 300.000 манатов на рытье канала в районе: «Я хотел взяться за эту работу, и мы с отцом пошли в здание исполнительной власти. Переговоры вел отец. Сначала глава ИВ потребовал 50 процентов от суммы, выделенной на рытье канала, потом согласился на 70-75 тысяч манатов. Выходя из кабинета Гаджиева, отец сказал мне, что тот согласился на 70.000 манатов, которые впоследствии я «откатил» Гаджиеву». Отвечая на вопросы сторон, Бадиров сказал, что деньги главе исполнительной власти передал его отец. На что Вильям Гаджиев заявил, что свидетель лжет, и спросил Бадирова: - Я тебе что-то поручал? Говори прямо. Почему ты лжешь? Адвокат Гаджиева спросил свидетеля, как именно тот снимал деньги со счета. Бадиров ответил, что они заключили договор с магазинами, купили запчасти, затем продали товар и передали Гаджиеву 70.000 манатов. «Все было обговорено заранее, - подчеркнул свидетель. - Деньги забрал водитель». Адвокат Гаджиева: - Как человек с высшим образованием вы хоть понимаете, что это преступление? Какова была ваша налоговая задолженность? Свидетель: - 120 тысяч манатов. Юрист: - Как же вы их заплатили? Как вы реализовали проект на 300 тысяч манатов, если 70.000, как вы утверждаете, отдали моему подзащитному, да еще должны были заплатить налоги? Свидетель: - В моем управлении были несколько сотрудников и 12 единиц техники, и эти возможности я хорошо понимал. Да и все уже готово, канал работает». Адвокат: - Невозможно реализовать трехсотысячный проект за 50-60 тысяч!..