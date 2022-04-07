Как глава исполнительной власти зарабатывал миллионы обычная криминальная схема
Состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу экс-главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева. Суд допросил еще нескольких местных чиновников и предпринимателей, которые передавали взятки Гаджиеву лично или через его бухгалтера. Деньги взимались якобы для проведения работ по благоустройству Имишли, установки новогодней елки или строительства школ.
Так, председатель Имишлинского ЖКХ Фейзи Мамедов заявил на суде, что за время пребывания в должности передал наличными начальнику финансового управления Рагиму Рагимову 10.800 манатов, пояснив, что речь идет только о части денег, выделенных на приобретение светотехнических материалов.
«С 2014 года работаю в управлении освещения, - сказал на суде Мамедов. - Вначале был бухгалтером, потом стал начальником. С 2021 года являюсь главой ЖКХ. Рагим Рагимов регулярно вызывал меня к себе и требовал денег на проведение различных мероприятий. При этом обязательно уточнял, что это - поручение руководства…»
В своих показаниях свидетель также сообщил, что в канун Нового года исполнительная власть не выделила ему необходимых средств. Мало того, 2.500 манатов, предусмотренных для приобретения светотехнических материалов, были потрачены на установку новогодней елки в центре Имишли.
Затем был допрошен Асиф Бадиров, который в 2015-2018 годах был начальником Имишлинского районного отдела ОАО «Мелиорация и водное хозяйство». В своих показаниях он сообщил, что исполнительной власти было выделено 300.000 манатов на рытье канала в районе:
«Я хотел взяться за эту работу, и мы с отцом пошли в здание исполнительной власти. Переговоры вел отец. Сначала глава ИВ потребовал 50 процентов от суммы, выделенной на рытье канала, потом согласился на 70-75 тысяч манатов. Выходя из кабинета Гаджиева, отец сказал мне, что тот согласился на 70.000 манатов, которые впоследствии я «откатил» Гаджиеву».
Отвечая на вопросы сторон, Бадиров сказал, что деньги главе исполнительной власти передал его отец.
На что Вильям Гаджиев заявил, что свидетель лжет, и спросил Бадирова:
- Я тебе что-то поручал? Говори прямо. Почему ты лжешь?
Адвокат Гаджиева спросил свидетеля, как именно тот снимал деньги со счета. Бадиров ответил, что они заключили договор с магазинами, купили запчасти, затем продали товар и передали Гаджиеву 70.000 манатов.
«Все было обговорено заранее, - подчеркнул свидетель. - Деньги забрал водитель».
Адвокат Гаджиева:
- Как человек с высшим образованием вы хоть понимаете, что это преступление? Какова была ваша налоговая задолженность?
Свидетель:
- 120 тысяч манатов.
Юрист:
- Как же вы их заплатили? Как вы реализовали проект на 300 тысяч манатов, если 70.000, как вы утверждаете, отдали моему подзащитному, да еще должны были заплатить налоги?
Свидетель:
- В моем управлении были несколько сотрудников и 12 единиц техники, и эти возможности я хорошо понимал. Да и все уже готово, канал работает».
Адвокат:
- Невозможно реализовать трехсотысячный проект за 50-60 тысяч!..
Бизнесмен Закир Угурлуев, допрошенный в качестве свидетеля, рассказал, что в разное время передал бухгалтеру исполнительной власти Джамилю Мусаеву для работ по благоустройству Имишлинского района в общей сложности 16-17 тысяч манатов.
Адвокаты обратили внимание на расхождение показаний Угурлуева на следствии и в суде. В частности, следователю Угурлуев заявил, что для получения заказа на строительство столовой заплатил 10.000 манатов, а в суде сказал, что деньги пошли на строительство площади флага в городе Имишли.
Вильям Гаджиев спросил свидетеля:
- Разве я требовал от вас взятку?
Свидетель:
- Нет, но вы требовали помочь…
Акиф Гулиев, который двадцать лет проработал в сфере спорта и был назначен в 2019 году директором Имишлинского районного спорткомплекса, подтвердил в своих показаниях, что давал взятку бывшему главе ИВ.
«За день до открытия комплекса я был на приеме у Вильяма Гаджиева, - рассказал Гулиев. – Для утверждения моей кандидатуры я был направлен в Министерство спорта, где со мною провели собеседование, после чего я получил назначение. А вернувшись в район, я передал главному бухгалтеру Джамилю Мусаеву 10.000 манатов для Вильяма Гаджиева.
В этот момент подсудимый обвинил Гулиева во лжи и спросил его:
- Разве я требовал от тебя взятку? Министерство само назначило тебя на эту должность. С какой стати ты должен был давать мне деньги? Тебя нанял министр. Я не просил у тебя денег, и ты прекрасно знаешь, кому их дал...
- Нет, - ответил свидетель, - лично вам я денег не давал. Я передал их Джамилю...
Гулиев также сообщил суду, что в марте этого года был уволен из-за проблем со здоровьем.
Давая свидетельские показания, Асиф Джавадов, учредитель ООО «Atəş» и руководитель ООО «Göyüşlü» с 2006 года, заявил, что выиграл тендер на строительство школы в одном из сел Имишлинского района:
«Когда был объявлен тендер на строительство школы, я обратился к Вильяму с просьбой передать мне этот проект. Он согласился и сказал: «Сделаешь все так, как скажет мой помощник Физули». В итоге моя компания выиграла тендер, на строительство школы было выделено 950.000 манатов, я обналичил 284.000 манатов и передал их Физули…»
Но обвиняемый и тут заявил, что свидетель лжет.
Тогда Джавадов воскликнул: «Разве мы могли построить эту школу без вашего ведома?» И рассказал, что не только в Имишли, но и в других районах на проведение ремонтно-строительных работ в школах требовалось «одобрение» главы исполнительной власти.
Подтверждая свои показания следствию, Асиф Джавадов сообщил, что на счет его компании было перечислено 840.930 манатов, из которых 284.000 манатов он передал наличными руководителю ИВ.
Вильям Гаджиев:
- Так как же ты умудрился построить школу за такие деньги?
Свидетель:
- Я заложил свой дом, продал машину, взял деньги в долг, словом, потерпел убытки. А вот какой интерес в этом деле был у вас?..
Суд продолжится 11 апреля.