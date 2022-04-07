В приеме приняли участие граждане из Билясуварского, Джалилабадского и Джебраильского районов, большинство из которых были поселившимися на этих территориях вынужденными переселенцами. В обращениях преобладали вопросы предоставления жилых помещений специального назначения, принадлежащих Государственному жилищному фонду, ремонта временных жилых помещений, назначения единого ежемесячного пособия, трудоустройства.

В ходе приема было отмечено, что президент Ильхам Алиев осуществляет необходимые меры по усилению социальной защиты вынужденных переселенцев, а первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяет особое внимание и заботу об этой категории людей. Граждане были проинформированы о ходе выполнения поручений главы государства по восстановлению освобожденных от оккупации территорий, началу возвращения вынужденных переселенцев в родные края. Было отмечено, что жилые дома для вынужденных переселенцев строятся только на освобожденных территориях, и в ближайшие годы работы в этой сфере будут ускоряться. Во время возвращения, которое будет проходить поэтапно, в новые квартиры будут переселяться в первую очередь те, кто проживает в наиболее тяжелых условиях в местах временного проживания.

Часть вопросов, поднятых гражданами во время приема, была решена на месте. Председатель Госкомитета отметил, что поднятые в обращениях вопросы будут рассмотрены в кратчайшие сроки и будут приняты соответствующие меры.