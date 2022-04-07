Сезен Аксу провела благотворительную акцию в Азербайджане

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По случаю праздника Новруз (21 марта 2022 года) в детском доме №1 в Баку и в детском доме Галип Озтюрк в Стамбуле прошли благотворительные акции. Хотя новости об акциях не были опубликованы ни в одном СМИ, по полученной нами информации инициатором и спонсором выступила известный турецкий композитор, поэт и певица Сезен Аксу. Благотворительные акции в обеих странах проводились и координировались Лалой Мустафаевой, руководителем ООО Zodiak-L (занимается организацией мероприятий и рекламой), организовавшей первый концерт Сезен Аксу в Баку в 1998 году. Сама Сезен Аксу в мероприятиях участия не принимала, всей организационной работой занималась Лала Мустафаева. Мы связались с Лалой Мустафаевой для уточнений. Она подтвердила полученную нами информацию. Мустафаева сообщила, что у нее до сих пор хорошие отношения с Сезен Аксу и ее семьей. «Предложение провести эту благотворительную акцию тоже сделала Сезен Аксу, и я с радостью его приняла. Сезен Аксу – всемирно известный и признанный автор 800 песен, большой артист. Я очень уважаю и люблю ее. Она музыкант, покоривший сердца людей как в Турции, так и в Азербайджане. Мне очень понравилась ее инициатива, и я захотела принять участие в этом благом деле. Мы провели мероприятие для детей-сирот как в Стамбуле, так и Баку в традициях праздника Новруз в Азербайджане».



У нас возникло много вопросов к Лале Мустафаевой ввиду проведения мероприятия в Азербайджане Сезен Аксу, которую многие в Азербайджане в последние годы называют «проармянской» и «армянской невестой». Представляем вам это интервью.

- Лала ханум, хотим немного познакомиться с вами и представить вас читателям. - Прежде всего поздравляю всех вас со священным месяцем Рамазан! Пусть Бог примет молитвы и посты наших братьев и сестер, которые молятся и постятся, и пусть ниспошлет и остальным молитвы и пост! Я была руководителем компании Zodiak-L, которая организовывала в Баку мероприятия (к 75-летию Гейдара Алиева с участием Майи Плисецкой и Русского императорского балета, показы мод Пако Рабана, Валентина Юдашкина и Пьера Кардена, а также мероприятия с участием Анастасии Волочковой, солистов оркестра «Виртуозы Москвы», Ларисы Гузеевой, Лии Ахеджаковой и театра «Современник», первый чемпионат мира по художественной гимнастике в Азербайджане, занималась организацией международных мероприятий, концертов, размещением наружной рекламы (Международный аэропорт Гейдар Алиев). Я работала с самыми яркими представителями нашей эстрады, такими как Айгюн Кязымова и Бриллиант Дадашева. Была заместителем гендиректора Государственного академического театра оперы и балета Азербайджана и филармонии имени Муслима Магомаева. - Хотим получить краткую информацию о благотворительной акции, проведенной в детском доме №1 по инициативе Сезен Аксу в праздник Новруз. Как возникла такая идея и почему ее доверили именно вам? - Да, 21 марта этого в Баку в детском доме №1 (дети в возрасте от 1 до 4 лет) и 22 марта в Стамбуле в детском доме для девочек имени Галипа Озтюрка (в возрасте 5-18 лет) отпраздновали Новруз. К слову, в мероприятии в Стамбуле приняли участие 100 гостей. Конечно, хотелось бы провести эти мероприятия более масштабно, но были некоторые ограничения из-за пандемии. Надеюсь, после того как все ограничения будут сняты, мы снова сможем устроить прекрасный праздник для детей. Автор идеи проведения мероприятия - Сезен Аксу. Мероприятия прошли при ее финансовой поддержке. Восемь лет назад, когда я поздравляла Сезен ханум с праздником Новруз, я отнесла ей наши традиционные сладости и национальные атрибуты. Тогда она сказала мне: «Лучше бы отдала все детям-сиротам». Мы тогда пошутили на этот счет, но слова Сезен остались в моей памяти. Среди врученных ей подарков был и диск с нашей знаменитой музыкальной комедией «Не та, так эта». Сезен ханум она очень понравилась. Правда, времени прошло немало, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда, то есть делать добро никогда не поздно. Заранее администрации детских домов мы ничего не сообщали. А в день проведения мероприятий заявили, что они проходят при поддержке Сезен Аксу, и это стало приятной неожиданностью для всех. Еду готовила азербайджанка, проживающая в Стамбуле, Туран Амирбекова. Она по профессии переводчик. Услышав имя Сезен ханум и получив информацию о мероприятии, она с радостью откликнулась нашу просьбу. Я благодарна ей. Видео с мероприятий были отправлены Сезен ханум. Она осталась довольна и всех поблагодарила. В целом Сезен Аксу регулярно занимается благотворительными проектами и инициативами. Например, замечательный проект Kardelen, в его рамках была организована крупная кампанию в поддержку турецких девушек, которые не смогли получить образование. Сезен Аксу привлекла внимание общественности к этой проблеме и дала концерты по всей Турции. Был даже выпущен альбом под таким названием. Во время пандемии многие люди потеряли работу. По просьбе Сезен ханум ее помощники составили список нуждающихся семей в районе, где она проживает, и всем была оказана финансовая поддержка. В рамках другой акции раздавался корм бездомным животным, причем Сезен ханум принимала в ней участие. В целом было много проектов. Ее помощники знают об этом больше меня. Отец Сезен Аксу, покойный Сами Йылдырым, также был очень трудолюбивым, правоверным человеком, и дочь воспитал в таком же духе. Да упокоит Аллах его душу. Сезен ханум ничего не знает об интервью, которое я вам даю. Если бы знала, то не согласилась бы, потому что не любит рекламировать свою благотворительность. Я делаю это по собственной инициативе, так как в последние годы некоторые представители СМИ в нашей стране дают недостоверную информацию о Сезен ханум и создают у нашего народа неверное впечатление. Поэтому я решила поделиться с вами правдой, чтобы мы могли посадить на место тех, кто гонится за дешевыми рейтингами и клеветой. - А как возникла и разрабатывалась идея ее концерта? - Желающих дать организовать первый концерт Сезен в Баку было много. Даже наш бывший министр культуры Полад Бюльбюльоглу. Но эта возможность досталась мне, и я за это очень благодарна Аллаху. С помощью тогдашнего менеджера Сезен ханум, Мустафы Огуза, мы смогли организовать первый концерт в Баку - в День независимости Азербайджана в 1998 году. Концерт прошел очень хорошо. Хотя Сезен ханум, страдающая сахарным диабетом, и приехала в Баку с температурой 39,5. Мы предложили ей отдохнуть пару дней и перенести концерт, но она отказалась, сказав: «Выйду на сцену в назначенный день». Она улыбалась всем и говорила добрые слова, фотографировалась с желающими. Даже когда была в отеле, уборщица постучала в дверь ее номера и сказала: «Доченька, можно тебя поцеловать?» Я не выдержала и сказала: «Хватит, человек болеет, дайте ей отдохнуть». Но Сезен никого не выпровождала, общалась со всеми. Жаль, что в последующие годы мы не проводили концерты Сезен Аксу в Баку. Однако Сезен ханум очень хорошо относится к Азербайджану и нашему народу, и в первую очередь потому, что она близка к азербайджанцам. Вспоминаю один интересный факт. Будучи студенткой, однажды посетила концерт Сезен Аксу в Стамбуле. Я подошла к ее охране (там было и много военных), сказала: «Мы студенты, приехали из Азербайджана, мы хотели бы встретимся с Сезен ханум». Те ответили - раз мы азербайджанцы, она обязательно нас примет. Но я все же застеснялась и на встречу не пошла - мне бывшие однокурсники до сих пор этого не простили (улыбается). Бывший гендиректор телеканала Space Этибар Бабаев в те годы обратился к ней за интервью. Сезен ханум охотно согласилась и в ходе интервью употребила фразу «все наши соотечественники». Позже концерт Сезен был вновь организован в Баку, но за это, как говорится, взялось много посторонних людей, так что ни их, ни спонсоров, равно как и разговоров об этом концерте уже не слышно. В 2010 году мы хотели снова провести концерт Сезен ханум и получили положительный ответ, но азербайджанская компания-спонсор в последний момент не сдержала своего слова, и концерт не состоялся. И сегодня я сожалею, что мы тогда не смогли провести концерт своими силами. Но, как говорится, все к лучшему. С тех пор, как Сезен ханум вернулась на сцену, мы хотели бы провести ее концерт в нашей прекрасной Шуше, и выступить там было бы прекрасно для такого великого артиста, как Сезен ханум. - Надеюсь, мы увидим Сезен Аксу на концерте в Шуше. А вот мелодия ее песни Hər şeyi yak в исполнении Айгюн Кязымовой Vətən Çağırır стала одной из самых популярых в 44-дневную Отечетсвенную войну. - Да, честно говоря, я не ожидала, что эта песня в исполнении Айгюн ханум будет встречена с такой любовью в ходе 44-дневной войны и станет своеобразным маршем войны - ведь эту песню включали на большинстве радиостанций. Это правда, что мелодия была написана греческим композитором Тану Микруцику, а слова принадлежат Сезен Аксу. Но Айгюн ханум вдохновилась исполнением Сезен ханум и написала к этой песне другие слова. Это выступление состоялось накануне окончания нашего с ней сотрудничества. Сначала он спела ее на большом стадионе, а после концерта позвонила ей и поздравила, сказав: «Я спела эту песню для тебя». Правда, я всегда была за то, чтобы песня оставалась такой, как она есть, но исполнение Айгюн ханум было очень популярным во время Отечественной войны. - Знает ли Сезен ханум об этой версии песни? - Ну, Сезен ханум не знает об этой версии песни. Она не слышала этого выступления. Случайностей в жизни не бывает... Смотрите, с энергией греческого композитора, гениального артиста с Черноморского побережья Турции и самой известной и любимой певицы Азербайджана наш народ и наши бойцы получили поддержку в виде этой песни. Проведение Сезен Аксу такой благотворительной акции в Азербайджане, наверное, не будет встречено однозначно. Потому что все в нашей стране слышали, как армяне восхваляют Сезен Аксу и открыто заявляли, что она «армянская невеста». Клевета о Сезен ханум, публикуемая в прессе за последние годы, создает у наших граждан ложное представление об этом человеке, и те по незнанию пишут в Сети негативные посты.