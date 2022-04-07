Россияне хотят закрепиться на границах Херсонщины, есть угроза ракетных ударов из Беларуси минобороны Украины
Российские войска хотят закрепиться на административных границах Херсонской области. Также остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Республики Беларусь. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.
С целью овладения ключевыми населенными пунктами на Донетчине противник ведет наступательные действия при поддержке артиллерии и авиации.
Он отмечает, что для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданским и военным объектам в Донецкой области за прошедшие сутки привлекались три российских бомбардировщика Су-24 М.
По словам спикера Минобороны, основные усилия российское командование сосредотачивает на формировании наступательной группировки для ведения боевых действий в Восточной операционной зоне.
«Целью наступления было, есть и остается установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей», - отметил Мотузяник.
По его словам, противник перегруппировывается и пытается восстановить боеспособность, чтобы сформировать группировку для наступления на Донецком направлении.
«В частности, в определенные районы перемещаются подразделения, выведенные из Полесского и Северского операционных районов. Продолжается формирование и переброска на территорию Украины дополнительных российских резервов», - сказал представитель Минобороны.