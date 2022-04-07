Российские войска хотят закрепиться на административных границах Херсонской области. Также остается высокой вероятность нанесения ракетно-авиационных ударов по Украине с территории Республики Беларусь. Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

С целью овладения ключевыми населенными пунктами на Донетчине противник ведет наступательные действия при поддержке артиллерии и авиации.

Он отмечает, что для нанесения ракетно-бомбовых ударов по гражданским и военным объектам в Донецкой области за прошедшие сутки привлекались три российских бомбардировщика Су-24 М.