«Решил выращивать марихуану, чтобы уменьшить зависимость от героина». Агаев получил 5 лет тюрьмы

Завершено судебное следствие по уголовному делу 39-летнего жителя Баку Сеидаги Агаева, обвиняемого в выращивании и культивации наркосодержащих растений на приусадебном участке.

Haqqin.az сообщает, что Агаев, у которого уже была судимость за употребление наркотиков, был задержан 12 июня прошлого года в ходе оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Сураханского районного управления полиции. При осмотре двора дома в поселке Говсан, где проживает Агаев, были обнаружены и изъяты 40 выращенных им кустов конопли общим весом 5 килограммов 515 граммов.

Обвиняемый Агаев частично признал себя виновным по предъявленному ему обвинению. В своих показаниях он указал, что в 2013 году был приговорен Хазарским районным судом к 1 году 6 месяцам лишения свободы за употребление наркотиков, кормил семью, работая в теплицах в поселке Бина.