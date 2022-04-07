Руслан Алиев посетил пострадавшего сотрудника «Азеригаз»

Сегодня генеральный директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев навестил сотрудника Агамирзу Велиева, который несколько дней назад подвергся физическому насилию со стороны абонента при исполнении своих служебных обязанностей.

Гендиректор поинтересовался состоянием здоровья и уходом за пострадавшим. Он отметил, что подобные действия неприемлемы.

Руслан Алиев пожелал пострадавшему сотруднику скорейшего выздоровления и возвращения к работе. Затем гендиректор наградил Агамирзу Велиева почетной грамотой и ценным подарком.