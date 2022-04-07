• 20-летняя женщина из Ирпеня изнасилована тремя россиянами сразу во все возможные места.

• 11-летний мальчик из Бучи изнасилован на глазах у мамы, женщину привязали к стулу, чтобы смотрела;

Российские солдаты насиловали в городах Буча и Ирпень женщин и малолетних детей. Об этом заявила Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Уровень жестокости армии РФ не знает границ – изнасилованные дети… Нет такого места ни на земле, ни в аду, где российские преступники смогут укрыться от расплаты!», - отметила Денисова.

Она подчеркнула, что россияне должны понести строжайшую ответственность, а изнасилования строго запрещены статьей 27 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Омбудсмен обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину и к экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, с призывом учесть эти факты военных преступлений России в Украине.