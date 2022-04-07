Российский спецназ с боевым опытом в Сирии отказался от участия в штурме Мариуполя ГУР
Российский спецназ с опытом боев в Сирии за два дня понес большие потери при штурме Мариуполя. Они отказались от дальнейшего участия в городских боях. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
«Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя», - говорится в сообщении ГУР.
Отмечается, что спецназ РФ в боях с Вооруженными силами Украины со 2 по 4 апреля потерял около 30 человек.
Разведка также отмечает проблемы Россиян с набором на контракт в российскую армию. Так, в Екатеринбурге менее 1% запасников согласились вернуться на службу.
«Из 397 кандидатов только 2 дали согласие на собеседование. Отказались – 52, не вышли на связь – 203, работа по 140 кандидатам ведется», - констатирует разведка.
При этом моральное состояние мобилизованных оценивается как крайне низкое. В Луганской области среди россиян зафиксированы случаи самоувечья, чтобы избежать возвращения в зону боевых действий.