Российский спецназ с опытом боев в Сирии за два дня понес большие потери при штурме Мариуполя. Они отказались от дальнейшего участия в городских боях. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Подразделение российских спецназовцев, имеющее опыт боевых действий в Сирии, в полном составе отказалось участвовать в дальнейших попытках штурма Мариуполя», - говорится в сообщении ГУР.

Отмечается, что спецназ РФ в боях с Вооруженными силами Украины со 2 по 4 апреля потерял около 30 человек.