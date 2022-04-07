Украина стала на шаг ближе к ЕС. Киев получил опросник от Еврокомиссии

В Киеве глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление брюссельского корреспондента Радио Свобода Рикарда Йозвяка.

По его словам, в понедельник министры иностранных дел Грузии и Молдовы соберутся в Люксембурге.

«Сегодня в Киеве фон дер Ляйен передала властям Украины анкету о членстве в ЕС. В понедельник министры иностранных дел Грузии и Молдовы соберутся в Люксембурге», - написал Йозвяк.