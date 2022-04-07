Блинкен о гарантиях для Украины: США обсуждают, как предотвратить войны с Россией в будущем

Соединенные Штаты Америки постоянно находятся в контакте с украинскими партнерами и союзниками. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, стороны обсуждают как предотвратить возможные будущие войны с Россией. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Блинкена.

По словам Блинкена, стороны обсуждают, что может быть сделано, чтобы война в Украине больше не повторилась и как Украина будет защищаться в будущем, если Россия снова прибегнет к агрессии.

«И я не буду вдаваться в подробности того, что это может включать, но ряд стран говорит с Украиной именно об этом. И мы хотим сделать все возможное, чтобы после того, как эта российская агрессия закончится, и Украина полностью утвердит свой суверенитет и независимость, это не повторилось», - заявил госсекретарь.