Франция заявила о намерении «пойти дальше» и запретить поставки российской нефти. По словам главы Министерства финансов Бруно ле Мэра, сегодняшний обстрел в Краматорске был «массовым убийством» и осудил зверства российской стороны. Об этом пишет CNN.

«Франция готова пойти дальше и принять решение о запрете на нефть, и я глубоко убежден, что последующие шаги и последующие обсуждения будут посвящены этому вопросу – запрету на российскую нефть», - заявил министр.

По словам главы Минфина Франции, сегодняшние санкции, которые были согласованы c Европейским союзом против России являются самыми тяжелыми с момента создания ЕС.