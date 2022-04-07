В Макарове в Киевской области обнаружили 132 расстрелянных тела, поселок разрушен на 40%. Об этом сообщил поселковый голова Макарова Вадим Токарь в эфире телемарафона.

«По состоянию на вчерашний день мы подняли 132 гражданских жителя, которые были расстреляны российскими орками», - сказал В.Токарь.

Он добавил, что Макаров разрушен на 40%, многие дома уже не подлежат восстановлению.