Эльнур Мамедов, отдел экономики 21:13

Министерство финансов России считает – и с этим солидарны все российские чиновники – что оно расплатилось по евробондам до последнего цента. Тем не менее, есть нюанс, который ставит под большое сомнение действия и Минфина РФ, и всего российского Кабинета министров. Дело в том, что Минфин расплатился с долгами в рублях, объяснив это тем, что иностранные банки отказались проводить выплаты России в долларах. В итоге выплаты составили в целом 649,2 миллиона долларов, но в пересчете на рубли, что, естественно, вызвало недовольство не только иностранных кредиторов, но и Запада в целом, которые платили за ценные бумаги в обеспеченных евро, а получили в ответ в никого не интересующих рублях.

При этом российский Минфин издевательским тоном разъясняет своим «западным партнерам», что они смогут конвертировать полученные рубли в валюту не раньше, чем Россия получит доступ к своим «замороженным» валютным резервам. Таким образом, Москва вновь пытается направить недовольство инвесторов, оказавших в свое время помощь экономике России, на Запад, который заморозил половину ее валютных резервов. В итоге Минфин считает, что обязательства по облигациям «Россия-2022» и «Россия-2042» выполнены в полном объеме, а выплаты держателям-иностранцам из недружественных государств подлежат зачислению на счета типа «С» только в Банке России. Ранее российский Минфин досрочно выкупил за рубли 72,4 процента выпуска евробондов с погашением в текущем месяце, получив в собственность бонды примерно на 1,45 миллиарда долларов. Владельцам же евробондов выплачено 124,4 миллиарда рублей, которые уже зачислены на счета «С». Остаток выпуска «Россия-2022» в обращении составляет 552,4 миллиона долларов по номиналу. Таким образом, произведя нехитрый перерасчет при выкупе еврооблигаций «Россия-2022», Россия уменьшила сумму своих выплат по евробондам с 2,05 миллиарда до 560 миллионов долларов.

Очевидно, что ни один инвестор из «недружественных стран» взять плату в рублях не захочет, а это значит, что по истечении 30-дневного срока, то есть, через несколько дней, Россия столкнется с дефолтной ситуацией. Правда, в Москве считают, что у нее достаточно ресурсов для обслуживания внешних долгов, поскольку примерно половина её золотовалютных резервов заморожена в западных банках, что правда. Как, впрочем, правда и то, что у России вполне достаточно своей, «незамороженной» валюты для выплаты долгов. Но, очевидно, Путин решил по-своему проучить Запад, который позволил себе беззастенчиво и больно наступить на разросшуюся до неприличия валютную мозоль России. Что в итоге может привести к ситуации, которую называют «выстрелом в собственную ногу» – когда страна имеет деньги, но не может (или не желает) расплатиться, это квалифицируется, как «технический дефолт» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Правда, при техническом дефолте стороны обычно идут навстречу друг другу и начинают переговоры по реструктуризации долга, в результате которых продлевают сроки его выплат. Но в данном случае, когда Москва демонстративно плюет на устоявшийся миропорядок, вряд ли инвесторы из «недружественных стран» пойдут ей навстречу. Да и сама Москва, как видно по ее действиям, не собирается идти на какие-то уступки, сознательно накаляя и без того тяжелую ситуацию. Невзирая на то, что санкции США предполагают в числе прочего нажим на Москву с целью заставить ее выбирать между дефолтом и истощением её долларовых резервов, о чем прямо заявила представитель Белого дома Дженнифер Псаки. На этом можно было бы поставить точку, однако ситуация продолжает ухудшаться. К «рублевой» инициативе России присоединился и Минск, который решил расплачиваться по долгам за кредиты Международного и Европейского банков реконструкции и развития и Северного инвестиционного банка своей национальной валютой (белорусскими рублями). Александр Лукашенко считает этот шаг вынужденным, поскольку из-за введенных санкций, а также аналогичных действий перечисленных выше финансовых структур, Беларусь ограничена в своих расчетах с западными кредиторами в долларах США и евро.