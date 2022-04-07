Российская армия поразила 54 военных объекта Украины за сутки

Он добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины.

Кроме того, вооруженные силы РФ уничтожили в ходе «спецоперации» в Украине 126 самолетов и более 2 тысяч танков и другой бронетехники, сообщил в пятницу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Всего с начала проведения «специальной военной операции» уничтожены: 126 самолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 2024 танка и других боевых бронированных машин, 225 установок реактивных систем залпового огня, 876 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1923 единицы специальной военной автомобильной техники», - сказал Конашенков.